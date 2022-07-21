Юные футболисты Амурской области поборются за губернаторский приз - билеты на матч «Зенит» - «Оренбург» в Санкт-Петербурге

Юные футболисты Приамурья отправятся в Санкт-Петербург.

В Амурской области с 1 августа стартует детский футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – мы вместе!» на приз губернатора. В турнире будут участвовать команды школьников 2010-2011 годов рождения. Организатором состязаний выступает министерство по физической культуре и спорту Приамурья при участии детской футбольной лигой «Амурец». Главным призом для команды-победителя станет поездка в Санкт-Петербург на матч «Зенит»-«Оренбург», а также участие в мастер-классах, встречу с тренером вратарей и игроком «Зенита».

По словам губернатора Василия Орлова, попробовать свои силы в соревнованиях может каждый ребенок. Турнир проводится не для воспитанников спортивных школ, а для всех юных любителей футбола.

- Свою команду может выставить двор, район или школа. А вот профессионально подготовленные команды, составленные из воспитанников отделений футбола спортивных школ или частных футбольных клубов, поучаствовать в соревнованиях не смогут. Такое ограничение организаторы ввели для того, чтобы конкуренция была равной и честной. Эти состязания для «любителей», у профессиональных команд есть свои соревнования и кубки, - пояснил Василий Орлов.

Соревнования будут проводиться в два этапа. Муниципальный пройдет с 1 по 7 августа. Второй этап состоится в Благовещенске на стадионе «Амур» 13 и 14 августа. Победитель регионального этапа получит губернаторский приз – поездку в Санкт-Петербург.