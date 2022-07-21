Стала известна причина, по которой артист Проханов оказался в больнице. Фото: Театр Луны

21 июля пришли тревожные новости о здоровье известного артиста, руководителя Театра Луны Сергея Проханова. Он попал в больницу в Москве.

Как удалось выяснить сайту mk.ru, артист был госпитализирован из своей квартиры в центре столицы.

69-летний Проханов с утра почувствовал недомогание и сам вызвал скорую помощь. Когда врачи попали в квартиру на улице Пятницкой, было принято решение об экстренной госпитализации.

Знаменитый пациент жаловался на нестерпимые боли в области живота. К тому же, стул характерного черного цвета. Все это является признаком открывшегося желудочного кровотечения.

В срочном порядке Проханова отвезли в НИИ им. Склифосовского: сейчас медики уточняют диагноз актера.

Зритею Сергей Проханов знаком по работам в лентах «А пароходы гудят и уходят…», «Усатый нянь», «Молодая жена», «Трижды о любви», «Деревенская история», «Про кота…».