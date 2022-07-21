Песков сообщил, что Россия надеется на взвешенную риторику нового премьера Британии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ надеется на взвешенную риторику будущего премьера Британии. Он отметил, что текущая ситуация в Великобритании является внутренним делом этой страны.

- С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.