Россия частично отменит параллельный импорт после насыщения рынка отечественной продукцией Фото: Shutterstock

Россия планирует отменить параллельный импорт по некоторым группам товаров после того, как будет понимание, что российской продукции достаточно, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», – сказал вице-премьер на выставке удмуртских промышленных предприятий.

Ранее Мантуров сообщил, что зарубежные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня.

Накануне, 21 июня, Госдума одобрила законопроект о легализации параллельного импорта. Теперь россиянам снова станут доступны товары брендов, ушедших с российского рынка. Однако, как оказалось, многие жители России считают, что спокойно смогут обойтись и без зарубежных товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.