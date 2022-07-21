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Политика21 июля 2022 11:26

Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время

Общая сумма британской помощи Киеву с начала спецоперации достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время

Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании намерены в ближайшее время направить Украине новую партию вооружения, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

Как передает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Лондон передаст Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 1,6 тысячи единиц противотанкового вооружения. Отмечается, что общая сумма британской помощи Украине с начала спецоперации составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

На сегодняшний день Великобритания предоставила украинской армии почти семь тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин, а также обучает украинских военных, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая стало известно, что Великобритания решила выделить дополнительно 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.