Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании намерены в ближайшее время направить Украине новую партию вооружения, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

Как передает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, Лондон передаст Киеву противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников, более 50 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 1,6 тысячи единиц противотанкового вооружения. Отмечается, что общая сумма британской помощи Украине с начала спецоперации составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

На сегодняшний день Великобритания предоставила украинской армии почти семь тысяч единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин, а также обучает украинских военных, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая стало известно, что Великобритания решила выделить дополнительно 1,6 миллиарда долларов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.