Власти Запорожья пообещали поощрить украинцев за отказ воевать за Зеленского Фото: REUTERS

После освобождения постукраинского пространства будут сняты судимости со всех украинцев, которые отказались воевать за режим президента Владимира Зеленского. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины, а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", - написал Рогов.

В качестве примера он привел поступок военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны в Луцке, которая в полном составе отказалась принимать участие в боевых действиях.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Рогов сообщил, что жители Запорожской области могут избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины, если прибудут на освобожденную Россией территорию. Чиновник также добавил, что запорожцы "массово переходят на мирную сторону", так как не хотят умирать за интересы президента Владимира Зеленского.

Напомним, Владимир Рогов призвал президента Незалежной вывести украинские войска из Запорожской области. По его словам, большая часть области находится под контролем союзных сил. Однако региональный центр — город Запорожье — контролируется ВСУ. Рогов выразил уверенность в скором освобождении города.