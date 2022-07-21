Минюст Москвы просит ликвидировать представительство агентства «Сохнут» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Министерства юстиции по Москве попросило суд ликвидировать представительство еврейского агентства «Сохнут» в России, которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

«В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут», – сообщили РИА Новости в Басманном суде столицы.

Беседа по иску Минюста Москвы пройдет 28 июля 2022.

Кроме того, ведомство просит исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.

Ранее сообщалось, что ведомство провело с 30 мая по 27 июня 2022 проверку деятельности агентства. Итоги проверки Минюст не раскрывал.

Издание The Jerusalem Post писало, что правительство России потребовало от еврейского агентства «Сохнут» прекратить деятельность в стране.