Пенсионерку из Омска оштрафовали на 15 тысяч рублей за выращивание мака

Омскую пенсионерку оштрафовали за нелелгальный сбор мака Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о решении суда в отношении 61-летней жительницы Большеуковского района. Пенсионерку, которая когда-то даже трудилась в местной избирательной комиссии, признали виновной по статье за незаконное приобретение и хранение растений. Приговор пока не вступил в силу.

Как выяснили правоохранители, мак общим весом 24,7 граммов она собрала в огороде еще в 2018 году. Сама женщина пояснила суду, что выращивала щедрый урожай для личного употребления, какого именно – не уточнила.

В нарушении закона пожилую женщину уличили случайно. В ходе суда некогда добропорядочная гражданка признала свою вину и раскаялась в совершенном ей преступлении, обещала исправиться. Поэтому наказание было достаточно мягким – почти за 25 граммов сырья, относящегося к наркотическим веществам, огородницу только оштрафовали. Сумма выплаты 15 тысяч рублей, сообщает gorod55.ru.