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Общество21 июля 2022 12:31

Пенсионерку из Омска оштрафовали на 15 тысяч рублей за выращивание мака

61-летняя женщина еще два года назад собрала почти 25 граммов мака для личного потребления
Наталья ВИРКУНЕН
Омскую пенсионерку оштрафовали за нелелгальный сбор мака

Омскую пенсионерку оштрафовали за нелелгальный сбор мака

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о решении суда в отношении 61-летней жительницы Большеуковского района. Пенсионерку, которая когда-то даже трудилась в местной избирательной комиссии, признали виновной по статье за незаконное приобретение и хранение растений. Приговор пока не вступил в силу.

Как выяснили правоохранители, мак общим весом 24,7 граммов она собрала в огороде еще в 2018 году. Сама женщина пояснила суду, что выращивала щедрый урожай для личного употребления, какого именно – не уточнила.

В нарушении закона пожилую женщину уличили случайно. В ходе суда некогда добропорядочная гражданка признала свою вину и раскаялась в совершенном ей преступлении, обещала исправиться. Поэтому наказание было достаточно мягким – почти за 25 граммов сырья, относящегося к наркотическим веществам, огородницу только оштрафовали. Сумма выплаты 15 тысяч рублей, сообщает gorod55.ru.