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Политика21 июля 2022 13:31

Пресс-секретарь Зеленского опроверг данные СМИ о нахождении украинского лидера в реанимации

Ранее СМИ распространили слухи, что якобы Руслан Стефанчук теперь исполняет обязанности Зеленского
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг данные СМИ о том, что Зеленский якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии, а его обязанности сейчас исполняет спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

"Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Стране" опроверг сообщение, которое сегодня прозвучало в эфире радиостанций - по поводу того, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной рады Стефанчук", - говорится в сообщении в Телеграм -канале "Страна.ua", получившей комментарий от Никифорова.

Как ранее уточнили в Госспецсвязи Украины, хакеры атаковали серверы и сети радиостанций TAVR Media и распространили фейковые данные о проблемах со здоровьем у Зеленского.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обманул жителей Украины и исчез. Отмечалось, что президент обращается к людям на фоне хромакея и публикует заранее записанные ролики с уже погибшими людьми.