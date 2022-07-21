Глава МИД Венгрии попросил Россию нарастить поставки газа в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии надеются на увеличение объемов поставок природного газа из России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я хотел бы сегодня поговорить о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», – сказал глава МИД Венгрии в начале переговоров с российским коллегой

Как отметил Сийярто, обеспечение Венгрии поставками российского газа является приоритетной задачей Будапешта.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что эмбарго на российский газ разрушит европейскую экономику. Политик считает, что Евросоюзу необходимо менять стратегию из-за рисков разориться.

В апреле глава МИД Венгрии сообщил, что страна согласна оплачивать российский газ рублями.