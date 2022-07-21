Ветеринары спасли подавившегося банкой сгущенки белого медведя. Фото: Роспотребнадзор

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила сегодня, 21 июля, о спасении подавившегося банкой сгущенки белого медведя в поселке Диксон Красноярского края. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

“Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!”, - написала глава ведомства.

Она также уточнила, что медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. На языке хищника оказалось множество порезов.

"Зверь оказался молодой медведицей, весом 80 - 90 кг. После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней её отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы", - добавила Радионова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сегодня утром из Москвы в Сибирь вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Ему поручили спасти белого медведя, который несколько дней назад вышел из тундры к людям в поселке Диксон Красноярского края.

Медведь где-то нашел сгущенку, хотел полакомиться, но язык животного застрял в банке и избавиться от нее не получилось. Местные жители пытались помочь хищнику, но безрезультатно - на протяжении нескольких дней медведь не ел и не пил.