Джо Байден Фото: REUTERS

Результат очередного теста США Джо Байдена на коронавирус оказался положительным. об этом сегодня, 21 июля, сообщили в Белом доме.

Также в сообщении Белого дома уточняется, что симптомы проявления болезни у американского лидера умеренные, он продолжает работу в удаленном режиме. Кроме этого, там пообещали ежедневно предоставлять актуальную информацию о состоянии президента.

Ранее Белый дом сообщил, что дочь Байдена заразилась коронавирусом. Тест Эшли Байден на COVID-19, сделанный в конце мая 2022 года, оказался положительным.

Также ранее Джо Байден призвал США готовиться к появлению новых вариантов коронавируса. Американский лидер уверен, что при таком развитии событий новые вакцины начнут применять в течение 100 дней.

Кроме этого, ранее американский лидер сообщил, что в США от коронавируса умерли миллион человек. Каждый из них является “невосполнимой потерей”, отметил американский президент.