Лавров пожелал Евросоюзу преодолеть кризис Фото: кадр из видео

В настоящее время Евросоюз переживает не самые хорошие времена, поэтому ему можно пожелать преодолеть трудности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности. Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы», – сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова помочь Европе в решении проблемы продовольственного кризиса. Глава государства отметил необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Как заявил политик, сложности связаны со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, финансовой политикой Запада во время пандемии коронавируса, а также антироссийскими санкциями.