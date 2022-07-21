Официальный курс доллара на 22 июля 2022 года вырос до 56,48 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком России на пятницу, 22 июля 2022 года, вырос на 1,6292 рубля - до 56,4783 рубля, курс евро - на 1,2873 рубля, до 57,1133 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Напомним, регулятор устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни на основе рыночных курсов Мосбиржи.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет