«На языке множество порезов»: Участник спасательной операции рассказал, как ветеринары вытащили банку сгущенки из пасти медведя

Медведя обнаружили в трех километрах от аэропорта Диксона, животное быстро усыпили и оказали ему необходимую помощь. Фото: Константин ВЕРЕСОВ.

Уникальная операция по спасению белого мишки из Диксона, за которой сегодня следили тысячи россиян, благополучно завершилась. После нескольких дней мучений белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки, наконец, получил помощь ветеринаров. Для спасения животного в Красноярский край вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. О том, как сейчас себя чувствует косолапый пациент, «КП» рассказал участник спасательной операции - представитель Заполярного филиала «Норникеля» Константин Вересов.

- Примерно в 20:00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трёх километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное, - сообщил Константин Вересов. - Буквально в течение десяти минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена, сейчас идёт обработка языка, на нем множество порезов.

Специалисты усыпили медведя с помощью специальных средств, не наносящих вреда здоровью животного. Кстати, медведь на самом деле оказался медведицей – молодой, весом 80-90 килограммов. Пока что сладкоежка остается под наблюдением врачей.

- Сейчас будем транспортировать ее к вертолету и затем – в среду естественного обитания, - уточнил Вересов.

Медведя вывезут на отдаленное от поселка расстояние и выпустят в естественную среду обитания. Фото: Константин ВЕРЕСОВ.

Вертолет для перелета на Диксон предоставила компания «Норникель». Специальную клетку для перевозки животного изготовили на механическом заводе. После того, как ветеринары окажут косолапому всю необходимую помощь, его вывезут на безопасное от посёлка расстояние и выпустят в родную стихию.

Белый медведь появился в Диксоне несколько дней назад. Мишка раздобыл где-то банку сгущенки, но всласть полакомиться так и не смог. Язык намертво застрял в жестянке, которая никак не снималась. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям. Местные жители пытались помочь ему, но безрезультатно. Почти сразу стало ясно, что без специального оборудования и усыпляющих препаратов медведя не спасти. Мишка не ел и не пил несколько дней, совсем обессилел и слабел на глазах.

Утром 21 июля из Москвы в Сибирь на его спасение вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Кроме того, сотрудники зоопарка приготовили для истощенного животного 50 килограммов рыбы. Сейчас медведице нужно как следует подкрепиться и восстановить силы, чтобы она смогла вернуться в родную природу.