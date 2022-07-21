Байден принимает рекомендованное при риске тяжелого течения COVID лекарство Paxlovid

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден за последнюю неделю перед положительным тестом на COVID-19 встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и супругой Владимира Зеленского, а в настоящее время принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения заболевания.

"Он начал прием Paxlovid", - указывается в распространенном сообщении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На портале американского медицинского регулятора отмечается, что разрешенное в Соединенных Штатах для экстренного использования лекарство прописывают пациентам с высоким риском тяжелой формы течения болезни.

Результат очередного теста США Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, об этом сегодня, 21 июля, сообщили в Белом доме. Также в сообщении Белого дома уточнялось, что симптомы проявления болезни у американского лидера умеренные, он продолжает работу в удаленном режиме. Кроме этого, там пообещали ежедневно предоставлять актуальную информацию о состоянии президента.