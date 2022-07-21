В Херсоне выявили одну из крупнейших групп диверсантов одесской СБУ Фото: REUTERS

В Херсонской области выявили одну из крупнейших диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых структур.

"В результате слаженной работы было установлено и задержано еще одно лицо, которое планировало подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе под руководством кураторов СБУ из Одессы", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.