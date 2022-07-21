Израиль намерен через дипломатию добиваться продолжения работы "Сохнут" в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля придают большое значение работе Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" и будут дипломатическими методами добиваться продолжения его деятельности в России. Об этом заявил сегодня, 21 июля, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид по итогам оперативного совещания, посвященного ситуации с возможной ликвидацией представительства агентства в РФ.

"Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. О ее важности говорится в ходе каждой дипломатической дискуссии с российскими властями. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная работа Еврейского агентства не прекратилась", - заявил Лапид, которого цитирует премьерская канцелярия.

Ранее сообщалось, что Минюст Москвы просит ликвидировать представительство агентства “Сохнут” в России. Беседа по иску пройдет 28 июля 2022. Кроме того, ведомство просит исключить “Сохнут” из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.

Напомним, в 2019-м году Еврейский центр обвинили в незаконном сборе персональных данных новосибирцев. Прокуратура нашла сразу несколько нарушений в местном филиале “Сохнута”.