Джо Байден Фото: REUTERS

На программу помощи украинцам по переезду в США Uniting for Ukraine будут тратиться денежные средства из государственного бюджета, но при этом эти деньги будет сложнее отследить, пишет в National Interest сотрудник Центра исследования иммиграции Найла Раш.

“И все-таки "частная" программа финансируется из карманов налогоплательщиков", - говорится в статье.

По программе Uniting for Ukraine граждане Украины, а также их близкие родственники могут приехать в США и временно остаться жить в стране до двух лет при наличии в Соединенных Штатах финансового спонсора. Uniting for Ukraine была анонсирована главой Белого дома Джо Байденом в качестве благотворительного проекта, использующего только частные средства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.