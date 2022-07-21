Reuters: турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за действий России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турбина компании Siemens, требуемая для полноценной работы газопровода "Северный поток", застряла в ходе транзита в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. Об этом сообщило сегодня, 21 июля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, агрегат, который, по объяснению РФ, стал причиной уменьшения поставок газа в Европу по "Северному потоку", до настоящего времени находится в ФРГ, поскольку РФ якобы до сих пор не дала разрешение на его транспортировку в обратном направлении. При этом указывается, что турбина, которая, как правило, работает на российской компрессорной станции "Портовая", проходила техобслуживание в Канаде и была привезена в Кельн 17 июля логистической фирмой Challenge Group.

Ранее в компании Siemens заявили, что турбина для “Северного потока - 1” задержана из-за санкций Канады. О случившемся проинформированы правительства Канады и Германии.

Также ранее "Газпром" заявил о снижении прокачки газа через трубопровод "Северный поток" из-за проблем с оборудованием компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты.