Соглашение об экспорте зерна подпишут 22 июля 2022 года в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение о создании зернового коридора подпишут в пятницу, 22 июля 2022 года, в Стамбуле. Об этом сегодня сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Соглашение об экспорте зерна с Украины будет подписано в пятницу в 16:30 во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и РФ в присутствии главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша", - уточняется в тексте.

Официальный представитель турецкого главы Ибрагим Калын написал в связи с этим в соцсети, что заключение договора является "жизненно важным для обеспечения глобальной продовольственной безопасности".

Ранее Украина запросила “зеленый коридор” для поставок зерна через Молдавию.

Также ранее Блинкен обвинил Россию в проблемах с вывозом зерна с Украины. По его мнению, российская сторона занимается "шантажом".