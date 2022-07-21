После нападения обезьяны на девочку в Мытищах прокуратура возбудила уголовное дело , фото: Телеграм-канал прокуратуры МО

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности было возбуждено после нападения обезьяны на девочку в Мытищах, сообщили журналистам в подмосковной прокуратуре.

"Отделом дознания МУ МВД России "Мытищинское" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сообщила прокуратура в Телеграм-канале.

Ранее в ведомстве сообщили, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии оказалась в медучреждении. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья ребенка прибыла из Харькова. Она также уточнила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.

Также ранее выяснилось, как и откуда сбежала обезьяна, напавшая на девочку под Мытищами. Отмечалось, что животное могло сбежать из вольера во время ремонта.