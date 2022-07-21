Евросоюз включил в седьмой пакет санкций “Сбербанк” и фонд “Русский мир” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз включил в седьмой пакет санкций против РФ Сбербанк, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина.

Также в новый список ограничений включили актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, некоторых силовиков и депутатов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном сегодня, 21 июля, в "Официальном журнале ЕС".

Рестрикции начали действовать с момента публикации. Всего в этом перечне оказались 48 физлиц и семь организаций, в том числе, мотоклуб "Ночные волки" и его руководитель.

Ранее сообщалось, что постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, в который вошел запрет на золото из России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года можно прочитать здесь.