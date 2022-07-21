Врач-диетолог предупредила об опасности потемневших бананов

Диетолог Соломатина предупредила о серьезном вреде потемневших бананов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о рисках, которые ждут человека при употреблении потемневших бананов. Это может привести к набору веса, а еще повышает уровень сахара в крови и способствует разрушению печени.

Сильное изменение цвета сигнализирует о начале процесса гниения. Не секрет, что гнилой фрукт – это неполезно, бананы в этом списке не исключение.

В темных бананах содержится очень много сахара, чем более зрелый плод, тем больше он повысит глюкозу в крови.

- У бананов в целом очень высокая калорийность. Даже если нет никаких проблем с инсулином, с инсулинорезистентностью и склонностью к повышению уровня сахара в крови. Если не израсходовать калории, они превратятся в жир, - говорит врач «Москве 24».

Совсем темные бананы есть не допускается, а вот на первые появившиеся точечки можно закрыть глаза. Но не на постоянной основе.

Тем временем диетологи рекомендуют как можно чаще употреблять в пишу чернику. Эти ягоды помогают улучшить зрение, а еще они полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, пишет РИАМО.

А вот тем, кто хочет похудеть эксперты не советуют увлекаться монодиетой. Чаще всего при таком типе питания выбирают гречку и кисломолочные продукты, но питаться только ими можно не дольше трех дней. В противном случае начнутся проблемы уже не с лишним весом, а с пищеварительной системой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".