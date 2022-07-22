В России готовят новый экологический стандарт "Евро-6" для автомобильных двигателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минпромторг готовит проект поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» о введении в России нового экологического стандарта «Евро-6» для автомобильных двигателей.

«Разработка первой редакции проекта изменений №6 к ТР ТС 018/2011 с включением в нее норм экологического класса 6, требований к системам мониторинга осевой нагрузки и, при необходимости, требований в отношении электрических транспортных средств, а также транспортных средств, работающих на водороде», - приводит текст документа "Газета.ru"

Издание отмечает, что конкретных сроков перехода на «Евро-6» нет, но не исключено, что событие произойдет в период с 2025 по 2028 год.

Нормы Евро-6 близки к экологическому стандарту EPA10 в США и японскому Post NLT. Выбросы углекислого газа должны быть менее 130 граммов на километр пути. Оксид азота (NOx) не более 0,08 грамма на 1 км пути. Требования относительно выбросов взвешенных частиц (PM) не изменились по отношению к экологическому классу Евро-5 и составляют менее 0,005 г/км пути, рассказывает "Российская газета".

Кстати, сегодня на дорогах можно встретить знак “Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств”, он распространяет свое действие на автомобили, у которых имеется отметка об экоклассе, сообщали «Известиям» в пресс-службе Минтранса.