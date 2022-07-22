Риелтор Аверс предупредила о мошеннической схеме с завышением цены при покупке квартиры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владелец агентства недвижимости Ксения Аверс заявила, что популярная схема с покупкой квартиры через договор с завышенной суммой сделки несет в себе высокие риски.

"Такая схема встречается, когда человек покупает жилье у частного лица либо у компании, которая не является застройщиком. Например, у юридического лица или агентства, перепродающего такие объекты", - пояснила она в беседе с Lenta.ru

Например, квартира стоит 10 миллионов рублей, а на ипотеку банк может дать 80 процентов от стоимости — 8 миллионов рублей. В этом случае первоначальный взнос должен составлять 2 миллиона рублей.

"Если у человека нет этих денег, он договаривается с продавцом о том, что они в договоре покажут не десять миллионов рублей, а большую сумму, к примеру — 12 миллионов рублей. Соответственно, банк дает ипотеку в размере десять миллионов, и человек покупает жилье без первоначального взноса", - продолжает специалист, отметив, что это является обманом и чревато последствиями.

Кстати, финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко посоветовал россиянам, которые задумываются о покупке квартиры в ипотеку, помнить о возможности рефинансирования. По его словам, покупатель также должен обращать на квартиры с отделкой, поскольку это поможет существенно сэкономить денежные средства, рассказывает телеканал "360".

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов высказался об особенностях сдачи квартиры, купленной в ипотеку. По его словам, если кто-то оформляет ипотечный кредит и потом сдаёт жильё, выплачивая кредит частью получаемых средств, то такое вложение зачастую не оправдывает себя, передает RT.