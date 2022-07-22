Сергей Брилев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущий Сергей Брилев сообщил о своем уходе из руководства ВГТРК и о «последнем» выпуске передачи «Вести в субботу».

- В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала), — написал журналист в социальных сетях.

Он добавил, что после этого отправился в Латинскую Америку, где снимал репортажи и мини-фильмы. Брилев вернулся в Москву в апреле, перенес операцию и в течение нескольких недель проходил реабилитацию.

В конце мая Сергей Брилев после длительного отсутствия на публике неожиданно приехал в Волгоград. Там он рассказал, почему пропал из эфира. По его словам, он перенес очень сложную операцию. «Только не говорите моим врачам, что я сейчас в Волгограде. Порезали меня основательно, фактически, всю носоглотку вырезали», — признался Сергей.

Он рассказал, что доктора запретили ему летать. Телеведущий буквально сбежал от врачей ради поездки в Волгоград. Перед публикой он появился в необычном образе — с бородой. Отращивать ее он стал с момента начала лечения тяжелой болезни. Правда, с каким недугом он столкнулся, 49-летний ведущий не рассказал.