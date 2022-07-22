Глава МИД Приднестровья заявил, что республика намерена присоединиться к России

Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что ПМР намерена добиваться присоединения к России.

- Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет, — заявил он в интервью РИА Новости.

Игнатьев добавил, что власти непризнанной республики не буду принимать решения, которые нанесут ущерб местным жителям.

Ранее лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский по случаю 30-летия трагедии в Бендерах заявил о важности миротворцев из России. Красносельский выразил сожаление, что произошедшее так и не получило правовую оценку со стороны правоохранителей Молдавии. По его словам, молдавские власти выступают за замену миротворцев на гражданских наблюдателей, однако в Тирасполе не поддерживают эту идею.

До этого замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы для российской стороны не возникло необходимости вмешиваться в урегулирование ситуации. Руденко также выразил надежду, что виновных в терактах, произошедших накануне в Приднестровье, установят и накажут.