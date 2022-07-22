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В мире22 июля 2022 5:30

Глава МИД Приднестровья заявил, что республика намерена присоединиться к России

Власти непризнанной республики не буду принимать решения, которые нанесут ущерб местным жителям, отметил Виталий Игнатьев
Виктор БАЖЕНОВ

Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев сообщил, что ПМР намерена добиваться присоединения к России.

- Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет, — заявил он в интервью РИА Новости.

Игнатьев добавил, что власти непризнанной республики не буду принимать решения, которые нанесут ущерб местным жителям.

Ранее лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский по случаю 30-летия трагедии в Бендерах заявил о важности миротворцев из России. Красносельский выразил сожаление, что произошедшее так и не получило правовую оценку со стороны правоохранителей Молдавии. По его словам, молдавские власти выступают за замену миротворцев на гражданских наблюдателей, однако в Тирасполе не поддерживают эту идею.

До этого замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко выразил надежду, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы для российской стороны не возникло необходимости вмешиваться в урегулирование ситуации. Руденко также выразил надежду, что виновных в терактах, произошедших накануне в Приднестровье, установят и накажут.