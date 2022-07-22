Правительство России расширило перечень недружественных государств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России в пятницу, 22 июля, приняло решение расширить перечень недружественных иностранных государств, добавив в него Грецию, Данию, Хорватию, а также Словению и Словакию.

«Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина

Отмечается, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина данным странам будет ограничена возможность нанимать работников в свои посольства, а также консульства и представительства госорганов работников, которые находятся на территории России.

Уточняется, что для Греции закреплен лимит в 34 человека, для Дании - 20, Словакии – 16, а Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в свои дипломатические миссии и консульские учреждения в России.

Напомним, в начале марта этого года российское правительство составило и утвердило список государств, чьи недружественные действия направлены против России, ее компаний и граждан. В изначальном перечне было 22 государства.