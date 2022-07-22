Минобороны заявило, что ВСУ охотятся за ТОС «Солнцепек» из-за эффективности этих установок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерством обороны РФ в видео, опубликованном в пятницу, 22 июля, заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за эффективности, а также мощности этих установок.

Как отметил заместитель командира тяжелого огнеметного взвода, за машиной и экипажами «очень много ведется охоты». «В связи с ее спецификой и уникальностью», - отметил он.

На видео, опубликованном российским военным ведомство, можно увидеть подготовку машины к стрельбе и огонь по позициям украинских военных. Отмечается, что работу тяжелых огнеметных системам «Солнцепек» отличают объемные огневые взрывы, которые производят снаряды.

Российский военный также заявил, что украинские боевики боятся термобарических реактивных снарядов, от которых нельзя укрыться в блиндаже, поскольку в результате удара появляется огненный шар температурой примерно в 3 000 градусов Цельсия.