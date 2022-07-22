Пострадавшим от паводка жителям Якутии поступили первые выплаты

Фото: Пресс-служба главы республики Саха (Якутия) и правительства республики Саха (Якутия)

Напомним, что в начале июля из-за мощных ливней на реке Яна и ее притоках в Якутии произошел подъем воды. От паводка пострадали город Верхоянск и еще девять сел Верхоянского района. Подтоплено оказалось более 380 частных домов и более 80 многоквартирных, десятки детских садов и школ, повреждено шесть мостов. Заместитель председателя федерального правительства – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал в регион с инспекцией по устранению последствий паводка. О ходе работ сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

В регионе создана правительственная комиссия республики по ликвидации последствий паводка. В 8 населенных пунктах завершен подсчет ущерба. Предварительно он составляет до 500 млн рублей. В пострадавшие территории направлены спасатели, медики, 30 тонн гуманитарной помощи. Из резервного фонда правительства республики выделено 30 млн рублей, из них Верхоянскому району будет направлено 29,1 млн рублей, Кобяйскому району – 885 тыс. рублей.

«В рамках сегодняшнего совещания хочу услышать, какие меры принимаются для ликвидации последствий, достаточно ли средств, как оказывается помощь населению. Вода постепенно уходит. Надо вместе посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы люди могли вернуться к привычному образу жизни, восстановить своё хозяйство», – обратился к руководству региона Юрий Трутнев.

Айсен Николаев сообщил, что в шести поселках оценка ущерба уже завершена, работы продолжатся в других населенных пунктах района. Начались выплаты неимущим людям. Минтруда и соцразвития России уже перечислило 1,8 млн рублей нескольким десяткам семей. Кроме того, будет принято решение по опережающей выплате денег на материальную помощь всем категориям населения.

К настоящему времени отселены жители с подтопленных территорий, в первую очередь дети. Так, около 300 подростков отправлены в детские оздоровительные лагеря города Якутска. Стартовали работы по восстановлению жилья, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В первую очередь внимание уделяется состоянию внутрипоселковых дорог, котельных, утеплению теплотрасс, подготовке детских садов и школ.

В каждом поселке, пережившем разгул водной стихии, просушиваются дома и расчищаются дворы. Спасатели оказывают адресную помощь населению.

По итогам совещания Айсен Николаев уточнил в социальных сетях, что один человек может подать несколько заявлений на разные виды помощи. Глава региона поручил до 25 июля завершить обработку поступивших заявлений.

Напомним, что ранее, 15 июля, глава Якутии объявил, что до 30 сентября регион завершил все восстановительные работы. Разумеется, отдельные виды работ надо завершить раньше. А также огласил список основных поручений министерствам и ведомствам региона. Например, Министерство ЖКХ и энергетики республики получило задачу обеспечить подготовку подтопленных населенных пунктов к отопительному сезону в срок до 1 сентября, в том числе восстановить тепловые сети. Просушить уголь, завезенный в рамках «северного завоза». Минсельхозу необходимо организовать мобильные бригады для заготовки сена на удаленные территории, обеспечить скот кормами на зиму. В свою очередь Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона обязалось координировать работы по восстановлению дорог, для чего предстоит обеспечить поселки строительной техникой.

Поручения получили также ряд других министерств и ведомств.