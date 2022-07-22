Путин обсудил с Лукашенко проекты по импортозамещению Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе проекты по импортозамещению.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере. Подтвержден настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по темам международной повестки с учетом прошедшей в Тегеране трехсторонней встречи Путина и президентов Турции и Ирана Реджепа Таийпа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня президент Белоруссии сообщил, что Москва выделила Минску 1,5 миллиарда долларов на реализацию программ импортозамещения. Политик отметил. что у Белоруссии есть необходимые ресурсы для участия в российских программах импортозамещения.