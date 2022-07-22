Путин поручил разработать дополнительные меры для повышения рождаемости Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

«Правительству РФ разработать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми», – сказано на сайте Кремля.

Глава государства поручил предусмотреть в частности меры в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем и повышения уровня доходов семей с детьми. Комплекс дополнительных мер должен быть разработан до 15 сентября 2022 и представлен для рассмотрения на заседании Государственного совета России.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин заявил, что ссновной задачей в России на сегодняшний день является улучшение демографической ситуации. Также президент отметил необходимость улучшения системы здравоохранения и профилактики заболеваний. Назвав демографию «первой задачей», он подчеркнул, что россиян «должно быть больше и они должны быть здоровы».