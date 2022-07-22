Центробанк РФ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2022 до 4-6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ улучшил прогноз по спаду Валового внутреннего продукта (ВВП) в России в текущем году. Ранее регулятор прогнозировал спад на 8-10%, а теперь ожидается 4-6%.

Как следует из среднесрочного прогноза ЦБ РФ, в четвертом квартале текущего года снижение российской экономики составит 8,5-12%, что лучше апрельских ожиданий регулятора по спаду, которые были на уровне в 12,5-16,5%.

Пересмотрены и оценки по динамике экономики в следующем и 2024 годах. Ожидания по спаду ВВП в 2023 году ухудшены и вместо прежней оценки понижения показателя на 0-3% ожидается снижение на уровне 1-4%. Рост ВВП в 2024 году, согласно прогнозам, составит 1,5-2,5%, а ранее ожидалось 2,5-3,5%.

Кроме того, снижен прогноз по инфляции в России до 12-15%. Ранее Центробанк РФ прогнозировал инфляцию на уровне 14-17%.

Однако вырос прогноз по оттоку капитала наоборот вырос. Согласно новым оценкам, он составит до 246 млрд долларов, а ранее ожидалось 151 млрд долларов.