Эксперт Альтштейн рассказал о препарате, которым лечат Байдена от COVID

Джо Байден Фото: REUTERS

Препарат Paxlovid от коронавирусной инфекции, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня развития заболевания, в аптеках лекарство недоступно, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Выписать его (препарат Paxlovid - прим. ред.), купить - нельзя. Только по рецепту врача. И, обычно, случается так, что пока его получают и применяют, проходит определенное время. А его эффективность очень сильно зависит от времени. Если начать в первые два-три дня болезни, то он довольно эффективный. В более поздние сроки его эффективность падает. Если посмотреть на... летальность вируса в США, то если бы Paxlovid сильно повлиял на ситуацию, то можно было бы предположить, что будет очень низкая летальность. В действительности, у них летальность выше, чем в Европе", - отметил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что Байден принимает рекомендованное при риске тяжелого течения COVID лекарство Paxlovid. Об этом рассказала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Результат очередного теста США Джо Байдена на коронавирус оказался положительным, об этом накануне, 21 июля, сообщили в Белом доме. Также в сообщении Белого дома уточнялось, что симптомы проявления болезни у американского лидера умеренные, он продолжает работу в удаленном режиме. Кроме этого, там пообещали ежедневно предоставлять актуальную информацию о состоянии президента.