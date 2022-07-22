Экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли в музее Флоренции

Экоактивисты приклеили себя к картине Боттичелли во Флоренции Фото: YouTube

Несколько экологических активистов в пятницу, 22 июля, приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» во флорентийской Галерее Уффици.

Как передает издание Today, акцию устроили мужчина и две женщины, которые прошли в музей по обычным билетам, а ранее уже несколько раз блокировали кольцевую дорогу в Риме. «Скоро мы вернемся в музеи Флоренции, Венеции, Милана и Рима», - заявляли они тогда.

Экоактивисты также представили манифест своей акции. «Можно ли сегодня увидеть такую же прекрасную весну, как эта? Пожары, продовольственный кризис и засуха усложняют жизнь. Тревожный звоночек: мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу», - говорится в их манифесте.

В музее они расстелили баннер с надписью «Последнее поколение: без газа, без угля». Как сообщается, картина Боттичелли не пострадала, поскольку была защищена прочным стеклом, а активистов увели правоохранительные органы.

В начале июля в Манчестерской художественной галерее двое активистов экологического движения Just Stop Oil приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу, который был написан в 1809 году британским художником Уильямом Тернером.