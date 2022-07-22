Финляндия готовится к веерным отключениям электроэнергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия рассматривает возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов. Такое заявление сделал директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала.

«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», - приводит газета Helsingin Sanomat слова директора компании.

Отмечается, что на данный момент финские власти предполагают обязать компании экономить ресурсы в часы пик, а также ввести ограничительные меры на экономию электроэнергии в домохозяйствах.

Накануне сообщалось, что Швейцария готовится перейти к веерным отключениям электроэнергии. Как сообщил в среду, 20 июля, директор Ассоциации швейцарских электроэнергетических компаний (VSE) Михаэль Франк, такие меры рассматриваются из-за дефицита энергоресурсов.