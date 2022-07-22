Шойгу встретился с главой Минобороны Турции Акаром

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним, в том числе, обстановку в Черноморском регионе и на Украине, сообщили сегодня, 22 июля, журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии", - уточнил в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2022 года можно прочитать здесь.