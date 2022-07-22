Россия и ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции на мировой рынок

Антониу Гуттереш Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гуттереш в ходе встречи с Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сегодня, 22 июля, сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе встречи А.Гутерреш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", - уточняется в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что Шойгу встретился с главой Минобороны Турции Акаром Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Украине.

Также ранее Шойгу заявил о срочных мерах по укреплению обороноспособности Cоюзного государства. Министр обороны РФ считает, что того требуют складывающиеся обстоятельства.