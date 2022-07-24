Агентство JAXA успешно испытала ракету S-520 с японским двигателем

Размер ракеты составляет всего 9 метров при весе около 2,6 тонны. Фото: JAXA

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило об успешном испытании малой ракеты метеорологической ракеты S-520 с новым двигателем собственного производства.

Размер ракеты составляет всего 9 метров при весе около 2,6 тонны. По итогам испытаний она достигла высоты 168 километров. Ее двигатель работает за счет генерации ударной волны за счет сжигания метана и кислорода.

На основе полученных данных JAXA планирует создать сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, размеры которого будут в 10 раз меньше стандартного.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2018 году в книгу рекордов Гиннеса внесли самую маленькую в мире японскую ракету SS-520. Как сообщило японское аэрокосмическое агентство, высота ракеты составляет 9,5 метра, диаметр — 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.