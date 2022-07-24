Захарова рассказала, что удар "Калибром" по порту Одессы разрушил военный объект

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила президенту Украину Владимиру Зеленскому, который назвал удар по порту Одессы "вопиющим российским варварством".

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, по словам главы турецкого военного ведомства Хулуси Акара, Москва сообщила Анкаре, что не имеет никакого отношения к удару по порту Одессы.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил, что "однозначно осуждает" ракетный удар в районе порта Одессы. Как отметил Хак, такая атака ставит под угрозу достигнутые в минувшую пятницу, 22 июля, договоренности по вывозу зерна из украинских портов.