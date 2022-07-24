В России 24 июля 2022 выявлено 7523 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 7523 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России выявлено 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 24 июля 2022 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наиболее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (2386), Санкт-Петербурге (781) и в Московской области (662).

За последние сутки от коронавирусной инфекции и осложнений на ее фоне умерли 37 жителей России, а с начала пандемии зарегистрировано 382 155 летальных исходов. Полностью выздоровели еще 4812 человек, за все время пандемии - 17 938 674.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что коронавирус станет сезонным заболеванием, но на это потребуются годы. Ученый уверен, что после этого снизится и летальность при COVID-19.