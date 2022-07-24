Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отрицает существование третьего гендера. Есть только мужчины и женщины, подчеркнул политик в своем выступлении на студенческой конференции во Флориде.

"Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию, - подчеркнул Дональд Трамп. - Мы верим в существование двух гендеров - есть мужчины и есть женщины".

Слова экс-лидера США были встречены громкими аплодисментами.

Незадолго до этого администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выпустила директиву, согласно которой спортсменам, сменившим пол с мужского на женский, можно принимать участие в соревнованиях и ходить в женские туалеты. Но к президенту не захотели прислушиваться даже судьи Штатов.

Федеральный судья штата Теннесси Чарльз Эчли временно заблокировал директиву администрации Байдена. Оказалось, что президент США противоречил законам некоторых штатов своей же страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден сделал из Соединённых Штатов "нищую страну", которая вынуждена просить о помощи.

Напомним, Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами.