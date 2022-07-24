Sohu: США рискуют потерять Аляску из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готовится совершить контрудар на санкции со стороны США, из-за которых Вашингтон рискует лишиться Аляски, написало китайское издание Sohu.

Как считают обозреватели издания, отношения между двумя государствами “накалились до предела”. Журналисты убеждены, что Соединенные Штаты стремятся “довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику”. Также Sohu отметило желание ряда американских политиков включить РФ в перечень государств, спонсирующих терроризм.

По мнению издания, США преследуют целью навредить российской экономике и изолировать страну от мира.

“Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать,- к примеру, Аляску”, - говорится в публикации.

Ранее Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что Россия может спросить с США Аляску.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.