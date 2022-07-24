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Политика24 июля 2022 14:29

Воевавший за ВСУ польский боец ММА Томаш Валентек ликвидирован на Украине

Об этом сообщили представители польской федерации смешанных единоборств
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Воевавший за ВСУ польский боец Томаш Валентек ликвидирован на Украине

Воевавший за ВСУ польский боец Томаш Валентек ликвидирован на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине погиб наемник Томаш Валентек, который ранее являлся бойцом ММА, сообщается в Twitter польской федерации смешанных единоборств.

"Мы с большой скорбью узнали об уходе из жизни Томека, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он стал лидером на Втором турнире ММА в Гливице.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.