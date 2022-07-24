Воевавший за ВСУ польский боец ММА Томаш Валентек ликвидирован на Украине

Воевавший за ВСУ польский боец Томаш Валентек ликвидирован на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине погиб наемник Томаш Валентек, который ранее являлся бойцом ММА, сообщается в Twitter польской федерации смешанных единоборств.

"Мы с большой скорбью узнали об уходе из жизни Томека, который как польский доброволец воевал в "Интернациональном легионе" обороны Украины и погиб там", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он стал лидером на Втором турнире ММА в Гливице.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.