Свыше 50 тысяч украинских женщин служат в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 50 тысяч женщин в настоящее время работают в Вооруженных силах Украины (ВСУ), из них более 5 тысяч находятся на передовой. Об этом рассказала заместитель министра обороны страны Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

"Кроме 38 тыс. женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас свыше 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - цитирует Маляр агентство Укринформ.

Ранее сообщалось, что украинки, получившие образование по специальностям в сфере химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений, в соответствии с указом Минобороны Украины, должны с 1 октября 2022 года встать на учет в военкоматах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.