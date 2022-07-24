Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия не просит западные страны о снятии санкций, но по теме продовольствия Запад должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не просим о снятии ограничений - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать собственную экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые вновь доказали свою полную недоговороспособность", - отметил Лавров в ходе пресс-конференции в Каире. - Относительно продовольствия, тут нашим западным коллегам… потребуется устранить препятствия,которые они создали сами".

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Киевом “по широкому кругу вопросов”. Но это зависит не от РФ, отметил глава российского МИДа.

Также ранее Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили варианты решения конфликта на Украине. Стороны обговорили важность достижения политического урегулирования.