Польша планирует создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди государств НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, глава минобороны Мариуш Блащак.

“Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, - отметил Блащак. - Польская армия должна быть столь многочисленной и сильной, что само ее существование будет отпугивать агрессора. Относительно и артиллерии, и танковых войск, в Европе в итоге не будет более сильной страны".

Напомним, ранее власти Польши заявляли, что планируют довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Войско Польское ведет широкую закупку транспортных самолетов, танков, реактивной и ствольной артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также противотанкового и противоракетного вооружения.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский “национализирует” армию Польши, чтобы послать ее воевать под флагом Украины. Он распорядился отбирать все имущество у тех, кто с ним не согласен.