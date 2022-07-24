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В мире24 июля 2022 16:32

Польша планирует создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО Европе

Об этом заявил глава минобороны страны Мариуш Блащак
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Польша планирует создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО Европе

Польша планирует создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО Европе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди государств НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, глава минобороны Мариуш Блащак.

“Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, - отметил Блащак. - Польская армия должна быть столь многочисленной и сильной, что само ее существование будет отпугивать агрессора. Относительно и артиллерии, и танковых войск, в Европе в итоге не будет более сильной страны".

Напомним, ранее власти Польши заявляли, что планируют довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Войско Польское ведет широкую закупку транспортных самолетов, танков, реактивной и ствольной артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также противотанкового и противоракетного вооружения.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский “национализирует” армию Польши, чтобы послать ее воевать под флагом Украины. Он распорядился отбирать все имущество у тех, кто с ним не согласен.