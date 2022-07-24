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Политика24 июля 2022 19:12

Конгрессмены США считают, что Пентагон должен направить военных советников на Украину

Это необходимо, чтобы помочь ВСУ координировать поставки вооружений, полагают конгрессмены
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Конгрессмены США считают, что Пентагон должен направить военных советников на Украину

Конгрессмены США считают, что Пентагон должен направить военных советников на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители делегации конгрессменов США, которая накануне, 23 июля, посетила Киев, считают, что Вашингтону нужно разрешить Пентагону направить военных советников на Украину, чтобы помочь координировать поставки вооружения.

"Единственный способ добиться контроля - направить нескольких советников на Украину для оказания поддержки их военным с планированием и материально-техническим обеспечением", - сказал член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Как полагает Уолтц, советники могут быть и гражданскими, и военными.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 июля 2022 года можно прочитать здесь.