Вице-президент США Харрис назвала проблемой "ежедневные беременности женщин"

Камала Харрис Фото: REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис выразила мнение, что "ежедневные беременности женщин" являются серьезной проблемой. Соответствующее заявление замглавы Белого дома сделала в выступлении на тему абортов. Его фрагмент опубликован на видеохостинге YouTube.

"У нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема", - заявила Харрис.

Напомним, 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил всеобщее конституционное право на аборт, пересмотрев дело "Роу против Уэйда" 1973 года.

Высшая судебная инстанция США делегировала право регулирования законодательства в этой сфере отдельным штатам. Сразу вслед за решением Верховного суда штат Миссури заявил о введении ограничений на аборты.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал соответствующее решение Верховного суда страны "наибольшей победой для жизни".